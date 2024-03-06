За сгоревший дачный дом не надо платить налог на имущество

Налог на имущество не начисляют, если произошла гибель или уничтожение объекта недвижимости.

Начисление налога прекращают с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта. Основание – заявление налогоплательщика.

С заявлением человек вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта.

Об этом сообщает Минфин в письме от 13.02.2024 № 03-05-06-01/11962.

Что это за документы? В НК нет закрытого перечня на этот счет.

Это могут быть такие документы:

из пожарного надзора, подтверждающий факт уничтожения объекта в результате пожара;

акт обследования объекта недвижимости, подготовленный кадастровым инженером.

Если человек сдал заявление, но не приложил к нему документы, ФНС сама все проверит и запросит нужные данные.

Более того, ФНС сама прекращает начисления с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объекта ОС — на основании сведений, полученных налоговиками.