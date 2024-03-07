🌟 Как считать НДФЛ с матвыгоды и зарплату для льготы по НДС: разъяснения экспертов

Компании общепита, которые платят своим сотрудникам маленькую зарплату, не могут применять льготу по НДС. Налоговики посчитают зарплату по РСВ и сравнят ее с данными Ростата. Рассказываем, где брать данные для такого сравнения.
Материальная выгода образуется у физлиц при заключении сделок на условиях, которые отличаются от рыночных – это экономия на процентах по кредитам и займам, приобретение товаров, услуг, работ по льготным ценам и т. д. Ставка НДФЛ для резидентов – 35%.
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме в виде таблицы в разрезе налогов: по НДФЛ, взносам, НДС, налогу на прибыль и т. д.
При формировании допрасходов на дорогой и сложный ремонт фирма должна соблюсти условие о его отсутствии в 3 предыдущих налоговых периодах. Для обеспечения в течение 2 и более налоговых периодов равномерного включения расходов на ремонт ОС организации могут формировать резервы.
Предоставление отпуска без сохранения зарплаты в удобное время означает, что по желанию работника такой отпуск может быть присоединен к любому другому отпуску, использован полностью или по частям.
Согласовывать надо продолжительность такого отпуска, а не сам факт его предоставления. Получать разрешение на отпуск без содержания работник не обязан, если по ТК он имеет право на такой неоплачиваемый отпуск.
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