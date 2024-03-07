🌟 Как считать НДФЛ с матвыгоды и зарплату для льготы по НДС: разъяснения экспертов

При формировании допрасходов на дорогой и сложный ремонт фирма должна соблюсти условие о его отсутствии в 3 предыдущих налоговых периодах. Для обеспечения в течение 2 и более налоговых периодов равномерного включения расходов на ремонт ОС организации могут формировать резервы.

Предоставление отпуска без сохранения зарплаты в удобное время означает, что по желанию работника такой отпуск может быть присоединен к любому другому отпуску, использован полностью или по частям.

Согласовывать надо продолжительность такого отпуска, а не сам факт его предоставления. Получать разрешение на отпуск без содержания работник не обязан, если по ТК он имеет право на такой неоплачиваемый отпуск.