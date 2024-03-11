ФНС России говорит, что на зарубежные счета российских компаний можно зачислить возврат аванса по контракту с нерезидентом

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В рамках раздела "Часто задаваемые вопросы" налоговой задали такой вопрос.

Юридическим лицом - резидентом был произведен авансовый платеж в адрес нерезидента по внешнеторговому контракту на оказание услуг нерезидентом. В случае неисполнения условий контракта нерезидентом, возможно ли возврат авансового платежа осуществить на зарубежный счет резидента?

Вот ответ налоговой.

Требование о репатриации по внешнеторговым контрактам, связанным с предоставлением услуг нерезидентом, приостановлено с 08 августа 2022 года. Про это подпункт "Б" пункта 4 указа президента от 08 августа 2022 года № 529.

Обязательства по таким контрактам должны быть исполнены любыми способами, разрешенными российским законодательством, в том числе и зачислением денег на зарубежный счет юридического лица - резидента.

На зарубежные счета резидентов возможно зачисление денег, полученных от нерезидентов по любым основаниям, включая возврат авансовых платежей по контрактам.

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