Введут в действие 3 поправки в МСФО

Проект опубликован на федеральном портале.
Надо будет применять такие документы:
«Соглашения о финансировании поставок (поправки к МСФО (IAS) 7 и к МСФО (IFRS) 7)».
«Международная налоговая реформа – модельные правила Компонента 2 (Поправки к МСФО (IAS) 12)».
«Отсутствие возможности обмена валют (Поправки к МСФО (IAS) 21)».
Комментарии2
чё-та в этот раз как-то скудно! Прямо ажно ..... обычно-то.... уж переделали так переделали! считай что по новой выпустили
не дорабатывают...
Поскольку эти поправки вводятся в международные стандарты, возникает вопрос: будут ли они обязательны на международном уровне? Или у нас и здесь особый путь?
Интересуюсь в целях расширения кругозора.