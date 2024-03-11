МСФО

Введут в действие 3 поправки в МСФО

Минфин подготовил проект приказа о введении в действие новых документов МСФО.

Проект опубликован на федеральном портале.

Надо будет применять такие документы:

  • «Соглашения о финансировании поставок (поправки к МСФО (IAS) 7 и к МСФО (IFRS) 7)».

  • «Международная налоговая реформа – модельные правила Компонента 2 (Поправки к МСФО (IAS) 12)».

  • «Отсутствие возможности обмена валют (Поправки к МСФО (IAS) 21)».

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    чё-та в этот раз как-то скудно! Прямо ажно ..... обычно-то.... уж переделали так переделали! считай что по новой выпустили

    не дорабатывают...

  • Ирина

    Поскольку эти поправки вводятся в международные стандарты, возникает вопрос: будут ли они обязательны на международном уровне? Или у нас и здесь особый путь?

    Интересуюсь в целях расширения кругозора.

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