Цифровые финансовые активы теперь можно использовать во внешней торговле

Теперь цифровыми финансовыми активами разрешат проводить оплату за импорт и экспорт товаров и услуг.

Президент подписал закон об использовании цифровых финансовых активов (ЦФА) для международных расчетов.

Закон разрешает проводить внешнеторговые сделки с использованием цифровых активов в качестве средства платежа. Условия и ограничения на такие операции установит Центробанк.

Также Банк России будет вправе запросить у лица, которое выпускает ЦФА, или у оператора сведения о бенефициарных владельцах лиц, выпустивших такие активы.

До этого момента использование цифровых прав во внешней торговле не подпадало ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности.

Теперь ЦФА станет платежным средством, а такие платежи будут подчиняться закону о валютном регулировании.