Сервис Сбера «Плати частями» теперь доступен в «физических» магазинах

Сервис Сбера «Плати частями» теперь доступен не только в интернете, но и в «физических» магазинах. Первый партнёр — сеть Respect в Москве.

Для BNPL-сервиса выход в офлайн — это мощный драйвер для увеличения клиентской базы и проникновения в целом. Использование наравне с онлайном поможет охватить нецифровую аудиторию.

Всё гениальное просто: механика такая же, как при использовании «Плати частями» онлайн: покупку можно разбить на несколько частей и оплатить в течение 2-6 месяцев.

Оформление происходит в цифровом формате: по ссылке от продавца или через QR на кассе.