Малого и среднего бизнеса в новых регионах стало в разы больше

Аудитор отметила, что до 2026 года в новых субъектах РФ полностью отменены плановые проверки бизнеса и установлен строгий перечень оснований для внеплановых проверок.
В том числе благодаря этому количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2024 году по сравнению с прошлым годом выросло:
в ДНР — в два с половиной раза (47 180 единиц);
ЛНР — в полтора раза (34 501 единиц);
Запорожской области — в три с половиной раза (12 262 единиц);
Херсонской области — в четыре с половиной раза (5967 единиц).
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