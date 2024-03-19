Малого и среднего бизнеса в новых регионах стало в разы больше

На расширенной коллегии Счетной палаты аудитор Светлана Орлова рассказала об особенностях контрольной и надзорной деятельности в новых регионах России.

Аудитор отметила, что до 2026 года в новых субъектах РФ полностью отменены плановые проверки бизнеса и установлен строгий перечень оснований для внеплановых проверок.

В том числе благодаря этому количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2024 году по сравнению с прошлым годом выросло: