Конкурсы на концессии теперь проводят на электронных площадках

Концеденты теперь могут проводить открытые конкурсы на электронных площадках. При этом они должны функционировать в соответствии с законодательством о контрактной системе товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Это увеличит количество участников и снизит риски сговоров на торгах.
С 1 января 2026 года открытые конкурсы на право заключения концессионного соглашения будут проходить только в электронной форме.
По мнению ФАС, электронный формат позволит сделать процедуру более прозрачной и конкурентной.
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