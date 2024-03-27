Конкурсы на концессии теперь проводят на электронных площадках

С 1 марта 2024 года изменился формат проведения конкурентных процедур на право заключения концессионных соглашений.

Концеденты теперь могут проводить открытые конкурсы на электронных площадках. При этом они должны функционировать в соответствии с законодательством о контрактной системе товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Это увеличит количество участников и снизит риски сговоров на торгах.

С 1 января 2026 года открытые конкурсы на право заключения концессионного соглашения будут проходить только в электронной форме.

По мнению ФАС, электронный формат позволит сделать процедуру более прозрачной и конкурентной.