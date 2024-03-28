Дочь Марка Захарова не смогла отсудить права на его театральные постановки

Тверской районный суд и судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда отказали народной артистке России Александре Марковне Захаровой в споре об авторских правах на произведения ее отца – Марка Захарова.

Захарова будучи наследницей Марка Захарова – бывшего художественного руководителя театра «Ленком» — обратилась в суд с иском о признании недействительными договоров авторского заказа, заключенных ее отцом с ООО «МКАЯНА» и ООО «КУЛИСА».

Суд установил, что исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Марка Захарова, ставших предметом судебного разбирательства, было отчуждено им при жизни. Сам автор заключенные договоры не оспаривал, гонорары по ним получил, подписал акты выполненных работ.

К тому же Захарова пропустила срок исковой давности по заявленным требованиям.

Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.