Samsung Pay не будет работать с картами «Мир» с 3 апреля

Карты «Мир», которые пользователи добавили, исчезнут из приложения. Подключить новые будет нельзя.

С 3 апреля 2024 года Samsung Pay запретит добавлять карты «Мир» и проводить оплату через них.

Оплачивать покупки будет можно обычной пластиковой картой или онлайн.

В республике Беларусь сервис Samsung Pay продолжит работать без изменений. Вы можете добавлять и использовать в Samsung Pay карточки Visa и Mastercard наших банков-партнеров из республики Беларусь, — сказано на сайте Samsung.

Жители РФ не смогут оплачивать проезд с помощью Samsung Pay. Представители компании советуют использовать альтернативные способы платежа. Например, карту Тройка, если она работает в регионе.