Для жителей ДНР запустят региональную программу материнского капитала

В 2024 году правительство Донецкой Народной Республики планирует включить расходы на материнский капитал в региональный бюджет.

Сейчас жители новых регионов могут получать выплаты по федеральной программе материнского капитала.

Региональный [маткапитал] мы пока не запустили, но планируем уже в этом году. И мы до 2030 года должны в бюджет заложить соответствующие средства, исходя из прогноза рождаемости. Прогноз по рождаемости у нас есть, мы понимаем, сколько ежегодно детишек рождается, и сумма у нас есть, осталось только по налогам понять, — сказал ТАСС премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.