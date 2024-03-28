В России вновь меняются паттерны платежного поведения

К 2025 году доля альтернативных способов оплат вырастет почти вдвое ― до 19%, посчитали в сервисе Tinkoff Pay.

Наличные и банковские карты, к которым пришлось вернуться после ухода из РФ Apple и Google Pay, начинают уступать место альтернативным способам оплаты ― это СБП, Pay-сервисы и электронные кошельки. Сейчас с их помощью оплачивается каждая десятая покупка в онлайне и в офлайне.

Доля оплат с помощью pay-сервисов в онлайне составит до 30% от общего числа всех транзакций. Привлечь и удержать аудиторию pay-сервисам помогут дополнительные возможности: программы лояльности и рассрочки, а также выход за пределы одной финансовой структуры, считают в банке.