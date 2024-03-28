В России вновь меняются паттерны платежного поведения

К 2025 году доля альтернативных способов оплат вырастет почти вдвое ― до 19%, посчитали в сервисе Tinkoff Pay.

Наличные и банковские карты, к которым пришлось вернуться после ухода из РФ Apple и Google Pay, начинают уступать место альтернативным способам оплаты ― это СБП, Pay-сервисы и электронные кошельки. Сейчас с их помощью оплачивается каждая десятая покупка в онлайне и в офлайне.

Доля оплат с помощью pay-сервисов в онлайне составит до 30% от общего числа всех транзакций. Привлечь и удержать аудиторию pay-сервисам помогут дополнительные возможности: программы лояльности и рассрочки, а также выход за пределы одной финансовой структуры, считают в банке.

56 36

Начать дискуссию

В России вновь меняются паттерны платежного поведения

К 2025 году доля альтернативных способов оплат вырастет почти вдвое ― до 19%, посчитали в сервисе Tinkoff Pay.

56

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Елена Балаклицкая
Бухгалтерская отчетность

Кому нужна пояснительная записка к бухгалтерской отчетности и кому ее сдавать не надо

Пояснительная записка — не формальный документ. Для проверяющих он раскрывает аналитику по отдельным статьям, учредителям и инвесторам помогает понять финансовое состояние бизнеса. Поэтому бухгалтеру нужно внимательно отнести к пояснениям, при условии, конечно, что он обязан их предоставить.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
72
УСН

Налоги ИП на УСН без работников в 2024 году

Предпринимателям, не имеющим сотрудников, не нужно платить за них страховые взносы и удерживать НДФЛ с зарплат. Какие налоги уплачивает эта категория бизнесменов, рассказывается в нашей статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1,4 тыс.

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

Для жителей ДНР запустят региональную программу материнского капитала

Семьи с детьми из новых регионов смогут получать материнский капитал не только по федеральной, по и по региональной программе поддержки.

30
Ведение бизнеса

HeadHunter «переезжает» в Калининград

Акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) Калининграда.

36
Государственные ведомства

Следователи просят арестовать замруководителя ФТС

За превышение должностных полномочий заместителя руководителя Таможенной службы могут посадить на срок до 10 лет.

77

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Отпуска

В декретный отпуск вместо жены: результаты опроса

Результаты опроса показали, что мужчин, готовых воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, за год стало меньше.

43
Государственные ведомства

ФСБ призывает не верить мошенникам

Мошенники звонят с подменных номеров, представляются сотрудниками спецслужб и убеждают людей перевести деньги на «безопасный счет», передать средства курьеру или взять кредит.

1
38
Клерк
Маркетплейсы

За что можно получить штраф от маркетплейса

Минфин призвал налоговую службу усилить проверки торговых интернет-площадок, чтобы выявить случаи налоговой оптимизации и уклонения от уплаты НДФЛ. Но применять санкции может и сама площадка.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
65
igotosochi
Инвестиции

Тает лёд. Подал поручение на разморозку замороженных активов

Поскольку начался приём поручений на продажу замороженных активов, воспользовался этой функцией и посчитал, что там как. Мозолят глаза, конечно, инвесторам фонды FinEx, а также зарубежные акции. Но не только лишь все смогут продать все заблокированные активы: на первом этапе есть возможность расстаться с бумагами на сумму до 100 000 рублей.

Тает лёд. Подал поручение на разморозку замороженных активов
33
БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

🤔Как снизить налоговую нагрузку при продаже готового бизнеса. Стратегии и методы

Основные пункты, которые помогут снизить налоговую нагрузку при продаже своего детища.

35
Общество

Правительство Москвы утвердило выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Власти Москвы и Московской области оказывают помощь пострадавшим в теракте. Им выплатят единовременные компенсации в размере от 500 000 до 3 млн рублей.

31

Разборы законов

1 224
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как защитить себя от рисков при продаже готового бизнеса. 6 важных шагов

Продажа готового бизнеса может быть сложным и рискованным процессом, который требует внимательного планирования и грамотного подхода. Для успешной сделки и минимизации возможных рисков при продаже бизнеса следует учесть несколько важных моментов.

29
Финансовый анализ

Для чего бизнесу важно вести финансовое планирование

Финансовое планирование поможет предпринимателям выстраивать стратегию для принятия управленческих решений.

43
Законопроекты

Иностранцам запретят создавать общественные организации

Депутаты хотят запретить иностранцам открывать общественные организации без государственной регистрации и без образования юрлица. Из-за того, что объединения не ведут хозяйственную деятельность, отследить зарубежное финансирование «практически невозможно».

35
Учет в некоммерческих организациях

Для НКО на УСН продлят пониженные страховые взносы

До конца 2024 года некоторые НКО на УСН платят взносы по тарифу 7,6%. Эту льготу продлят на 2025 и 2026 годы.

53
Общество

Ужесточили требования и контроль за гидами, инструкторами и проводниками

Президент В. Путин подписал изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в России» и отдельные законодательные акты.

33
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: антидепрессанты стали покупать чаще, Xbox выпустит игровую консоль, а «Яндекс Маркет» создаст свои бренды одежды

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
52

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоговые изменения 2024

Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

В апреле 2024 года вступают в силу изменения, внесенные в НК законами 2023 года: № 612-ФЗ от 19.12.2023, № 389-ФЗ от 31.07.2023 г., № 366 от 24.07.2023 и текущими приказами ФНС.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
276

Интересные материалы

Бесплатно с

Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, как в 2024 году платить взносы на травматизм.

Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс
52