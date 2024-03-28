Бухотчетность составляют в тысячах рублей. Опрос про ошибки из-за округлений

Сдавать ее надо только в электронном виде по ТКС через операторов ЭДО или через сервис ФНС «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде».
Формат бухотчетности – xml, аудиторского заключения – pdf, напоминают налоговики.
Бухотчетность составляют в тысячах рублей. Из-за этого сумма показателей построчно может не сходиться с суммой в итоговой строке.
Бухгалтеры жалуются, что программа выдает предупреждение:
Коллеги по-разному справляются с этой проблемой.
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Комментарии7
оставляю, как формирует 1С. Предупреждение игнорирую.
Тем более, если это показатели за прошлый год. Я уже сдала так за 2022. Если сейчас исправлю, то будет нестыковка с прошлым годом. Куда ни кинь, всюду клин. Оставляю как есть.
Это Сбис так громко ругается. Контур скромнее предупреждает.
Меня кстати терзают смутные сомнения - может я зря игнорирую это и будет потом какое-нибудь требование?
Но пока за все годы ни разу не приходило Более того, был у меня случай, когда сдали баланс, где актив не равен пассиву (один счет в 1С не вошел в пассив).
Так этот баланс приняли без проблем. Я только потом увидела это несоответствие
ни разу требований по балансу не было, да и пусть присылают, дам баланс с копейками, пусть проверяют, тем более уже аудиторы все вдоль и поперек проверили
Каждый год такая ерунда: в 1С все сошлось, а в Контуре предупреждение. Не подгоняю. Требований ни разу не присылали.
отправляю, как выгрузилось из 1с, а сбис выбешивает, ладно ругается на 2023, но почему на 2022, цифры те же, прошлый год ошибок не выдавал, сейчас то чего
Вот в точности всё тоже самое вчера было!!! Ругался на 2022г., написал, что придет требование, если сдам в таком виде. Ждем.
возможно он и в 2022 ругался. Я не помню. Но теперь уж ругайся-не ругайся, а дело сделано. За 2022 уже ушло. Сейчас надо брать цифры оттуда