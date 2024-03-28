Бухотчетность составляют в тысячах рублей. Опрос про ошибки из-за округлений

До 1 апреля компании должны сдать бухотчетность за 2023 год.

Сдавать ее надо только в электронном виде по ТКС через операторов ЭДО или через сервис ФНС «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде».

Формат бухотчетности – xml, аудиторского заключения – pdf, напоминают налоговики.

Бухотчетность составляют в тысячах рублей. Из-за этого сумма показателей построчно может не сходиться с суммой в итоговой строке.

Бухгалтеры жалуются, что программа выдает предупреждение:

Коллеги по-разному справляются с этой проблемой.

Как вы реагируете на предупреждение о том, что показатели баланса не сходятся с итоговой строкой? Игнорирую предупреждение и сдаю, как есть

Исправляю вручную и сдаю так, чтобы все сходилось

Я заранее перед сдачей все пересчитываю вручную и исправляю, если надо

Я пока не сдавал баланс за 2023 год

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