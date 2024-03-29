Ведение бизнеса

Торгово-промышленная палата хочет создать единую базу со всеми видами поддержки бизнеса

Чтобы предприниматели получали меньше отказов в финансировании, ТПП создаст единую базу, где будут перечислены доступные и актуальные меры поддержки. Там же будут публиковать критерии отбора и сколько средств осталось в бюджете на финансирование бизнеса.

ТПП предлагает сделать единую базу, где предприниматели смогут узнать обо всех видах бюджетной, федеральной, региональной и муниципальной поддержки для бизнеса. Список будет постоянно обновляться.

Вся эта система должна быть упорядочена, оцифрована и доведена до такого состояния, когда любому — независимо от того, где предприниматель находится и каким видом деятельности занимается — было бы максимально просто, понятно и доступно обращение и получение поддержки, — сказала ТАСС вице-президент палаты Елена Дыбова.

База будет в свободном доступе. В ней соберут всю актуальную информацию о видах поддержки, критериях отбора, наличии доступных средств на финансирование по программам, а также о льготах, которыми может пользоваться бизнес на региональном и федеральном уровнях.

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Торгово-промышленная палата хочет создать единую базу со всеми видами поддержки бизнеса

Чтобы предприниматели получали меньше отказов в финансировании, ТПП создаст единую базу, где будут перечислены доступные и актуальные меры поддержки. Там же будут публиковать критерии отбора и сколько средств осталось в бюджете на финансирование бизнеса.

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