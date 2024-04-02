❗ Утвердили новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

Будут новые контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений, при нарушении которых документ не примут.

Опубликован приказ ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@.

Напомним, сейчас действуют КС, доведенные письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@.

Новые контрольные соотношения аналогичны действующим.

В частности, прописано, что сдать уведомление можно не ранее начала срока, за который оно сдается.

Например, уведомления на НДФЛ за период с 01.04.2024 по 22.04.2024 можно сдавать уже 01.04.2024. Если сдать его до 01.04, оно не пройдет.

Если сдать уведомление после сдачи декларации по этому же налогу, то уведомление не примут.

Новые КС будут применяться с 1 января 2025 года.