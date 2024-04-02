Заработали новые правила оплаты газа

Российские промышленные потребители, категории которых определяет правительство, получат преимущественное право на заключение долгосрочных договоров на поставку газа.

Потребители в случае невыборки ими газа должны будут оплатить стоимость поставленного топлива в расчетном периоде. Если они не получат необходимый объем газа, поставщик должен будет возместить стоимость недопоставки. Это так называемый принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа, установленный законом от 12.12.2023 № 575-ФЗ.

Также введено понятие «схема газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации». Это необходимо для повышения темпов социальной газификации.