ФНС: У резидентов России 1,8 млн счетов за рубежом

За год количество счетов увеличилось в 2,6 раз, а количество людей, у которых они есть, — на 70%.

В условиях непредсказуемого отношения к резидентам России со стороны зарубежных банков люди открывают несколько счетов, чтобы перестраховаться. Кроме этого, часто карты для зарубежных клиентов имеют ограничения или не везде работают. Чтобы иметь возможность платить везде и всегда, нужно несколько вариантов.

На самом деле карт и людей больше. Во-первых, далеко не все о таких счетах сообщают. А автоматический обмен информацией с иностранными государствами в последние два года стал затруднён.

Скоро ситуация изменится — когда банки начнут отслеживать резидентство через цифровые сервисы, а ФНС – этих людей проверять.

Во-вторых, в 2023 году в налоговую поступала информация о зарубежных счетах, открытых за 2022 год. Это данные от 85 государств и 11 территорий. Не обмениваются с Россией финансовой информацией 102 юрисдикции.