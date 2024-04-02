ЦБ и ФАС согласовали продажу «Хоум Банка» «Совкомбанку»

Технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии, а полное слияние займёт 9-12 месяцев.

Судьба «Хоум Банка» окончательно решилась: ЦБ и ФАС согласовали его продажу «Совкомбанку».

Уже по итогам 1 квартала «Хоум Банк» будет консолидирован в отчётности МСФО «Совкомбанка», а к концу года бренд «Хоум Банка» исчезнет. Подробнее об условиях сделки мы писали в феврале.

Для «Совкомбанка» эта покупка — возможность резко масштабировать кредитование, забрав клиентскую базу, инфраструктуру и продуктовую линейку одного из лидеров рынка.

Прогноз до конца года — увеличение на 50% или 3 млн человек активных клиентов, рост объёма розничных кредитов на 25% и портфеля депозитов на 20%.

Оценка «Хоум банка» составила 80% от капитала.