На промышленные НИОКР будут давать субсидии

Президент поручить в ближайшие 6 лет выделять российским компаниям субсидии на проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).

В рамках перечня поручений Путина по реализации его февральского послания Федеральному Собранию кабмину дано задание обеспечить в 2025 – 2030 годах выделение из федерального бюджета субсидий российским организациям для проведения НИОКР, необходимых для производства отечественной приоритетной промышленной продукции.

Также на расширение поддержки в рамках механизма промышленной ипотеки выделят не менее 120 млрд рублей, исходя из задачи строительства и модернизации не менее 10 млн кв. метров производственных площадей.

Еще не менее 200 млрд рублей потратят на субсидирование процентных ставок по кредитам, выданным на проекты, предусматривающие выпуск приоритетной промышленной продукции в рамках комплексной инвестиционной платформы.