В России живут долго, как никогда

Такой вывод о продолжительности жизни в РФ сделал председатель правительства в ходе ежегодного отчетного обращения к Госдуме.

Мишустин заявил, что по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 года, что выше доковидных значений. Более того:

Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России. — добавил глава кабмина.

Он отметил: важно, чтобы, как сказал Путин в послании, росла продолжительность именно активной и здоровой жизни. А для этого в том числе нужна качественная и доступная медицина.