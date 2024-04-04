В России живут долго, как никогда

Мишустин заявил, что по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 года, что выше доковидных значений. Более того:
Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России. — добавил глава кабмина.
Он отметил: важно, чтобы, как сказал Путин в послании, росла продолжительность именно активной и здоровой жизни. А для этого в том числе нужна качественная и доступная медицина.
Комментарии4
Ага, при том, что исчезло лекарство от рака, и не одно.
В разы увеличилось число заболевших, всем не хватает.
Ну прям Андерсен, не иначе 🤔
Следующим предложением будет а давайте сделаем пенсии с 70 лет 😆😆😆😆😆