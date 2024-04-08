⚡ Новые курсы по 3 690 рублей! Акция действует только до понедельника, торопитесь!

Посвятите эти выходные выгодному шопингу! Мы записали новые курсы по финанализу, ВЭД, воинскому учету и ОСНО — теперь внутри только актуальная информация на апрель 2024 года. До 8 апреля вы можете купить любой за 3690 рублей!

Апрель на «Клерке» начался с сюрпризов! Мы подготовили для вас сразу 4 новых практических курса по отчетности на ОСНО, финансовому анализу и моделированию, воинскому учету и ВЭД, которые помогут вам получить дополнительные навыки и увеличить доход.

Онлайн-курсы длятся всего 1 месяц. За это время вы успеете погрузиться в тему, под руководством эксперта освоить нюансы нового для вас участка и отработать все на практике. После обучения вы получите сертификат, который сможете показать работодателю!

На онлайн-курсе «Финмоделирование и финанализ для бизнеса» вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения. Сможете претендовать на должность финансового директора с зарплатой от 150 000 рублей.

Разберитесь в тонкостях таможенного и валютного законодательства, правилах расчета НДС и таможенных платежей на онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение». Получите навыки работы с подготовкой международных контрактов, обеспечения логистики грузов и учета товаров.

Стартовал весенний призыв, так что у бухгалтеров и кадровиков, которые отвечают за воинский учет в организации, прибавилось задач. Чтобы вы справились со всеми делами, учли нормы 2024 года, не подвели ни сотрудников, ни работодателя, улучшите свои навыки на онлайн-курсе «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С».

Несмотря на то, что годовая отчетность осталась позади, на бухгалтере по-прежнему лежит большая ответственность, и десятки других отчетов ждут выполнения. На онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность»вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

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