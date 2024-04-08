Упростили требования к взносам в капитал иностранных компаний

На основании решения рабочей группы Банка России от 06.03.2024 № ПРГ-12-3/534 российские компании и граждане с 1 апреля 2024 года не обязаны получать индивидуальное разрешение ЦБ на покупку долей, вкладов и паев в компаниях-нерезидентах, если выполняются 2 условия:
сумма операций в рублях либо инвалюте в рублевом эквиваленте не превышает 15 млн руб. по официальному курсу ЦБ на дату платежа;
общий объем операций российского резидента с 1 апреля в пользу одного иностранного юрлица не превышает 15 млн руб.
Прошлые ограничения сняты.
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