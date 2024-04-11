Крупный банк могут оштрафовать за рекламу на ТВ программы лояльности

ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк», так как выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе.

В Антимонопольную службу поступило обращение гражданина с претензиями к рекламе программы лояльности АО «Альфа-Банк», которая была в эфире федерального телеканала.

В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

Кроме того, в ролике была информация, что продукт АО «Альфа-Банк» -- это «лучшая программа лояльности». Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Такая подача информации не позволяла потребителям ознакомиться с данными сноски.

По мнению ФАС, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.

Сообщается, что ФАС оценит ролик Альфа-Банка на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф.

Ранее Служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе кредита, кредитной и дебетовой карты, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.