При переезде размер пенсии может измениться

После смены места жительства нужно обратиться в ближайшую клиентскую службу Соцфонда. Специалисты СФР оформят заявление о доставке пенсии и сделают запрос выплатного дела.
Когда документ поступит, пенсия будет выплачиваться по новому адресу.
СФР советует не откладывать обращение в Фонд, чтобы получать пенсию вовремя с учетом всех жизненных обстоятельств.
При переезде сумма выплат может поменяться, если:
человек переехал в регион с тяжелыми климатическими условиями из «обычной» местности и наоборот;
пенсионер получал доплату до прожиточного минимума, а его размер отличается в зависимости от региона.
Такие разъяснения дал Соцфонд у себя в телеграм-канале.
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