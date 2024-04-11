При переезде размер пенсии может измениться

Телеграм — продажам голова! Почему именно этот мессенджер актуален в сезоне рекламы 2024

Куда бежать в рекламном сезоне 2024 и где искать удачу? В этой статье рассказываем про самые горячие тренды сезона, и про то, как их запускать успешные кампании продвижения для вашего бренда. Наглядно объясним, почему реклама в Телеграме сейчас наиболее актуальна, и как все это соотносится с последними маркетинговыми тенденциями. Поехали!