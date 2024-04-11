Пенсии

При переезде размер пенсии может измениться

СФР разъяснил, что для расчета и доставки пенсии по новому месту проживания нужно известить Социальный фонд о переезде.

После смены места жительства нужно обратиться в ближайшую клиентскую службу Соцфонда. Специалисты СФР оформят заявление о доставке пенсии и сделают запрос выплатного дела.

Когда документ поступит, пенсия будет выплачиваться по новому адресу.

СФР советует не откладывать обращение в Фонд, чтобы получать пенсию вовремя с учетом всех жизненных обстоятельств.

При переезде сумма выплат может поменяться, если:

  • человек переехал в регион с тяжелыми климатическими условиями из «обычной» местности и наоборот;

  • пенсионер получал доплату до прожиточного минимума, а его размер отличается в зависимости от региона.

Такие разъяснения дал Соцфонд у себя в телеграм-канале.

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Пенсии

При переезде размер пенсии может измениться

СФР разъяснил, что для расчета и доставки пенсии по новому месту проживания нужно известить Социальный фонд о переезде.

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