Рынок IPO акций показал рекордный успех за 12 лет

Согласно годовому отчету Банка России, возобновились первоначальные размещения акций.

Более того, за прошлый год по объемам размещений стал самым успешным для внутреннего рынка за 12 лет: за год число активных инвесторов выросло в полтора раза, а приток новых денег на рынок ценных бумаг превысил 1,3 трлн рублей.

С помощью различных мер начали решать проблему активов российских инвесторов, которые были заморожены в иностранной инфраструктуре. По итогам прошлого года восстановлен доступ к активам на сумму свыше 3 трлн рублей. Эти меры затронули не менее 2,5 млн российских инвесторов.