Бизнесмены оформили в ФНС более 10 млн электронных подписей

Более 10 миллионов ИП и организаций получили электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС с 1 июля 2021 года. В среднем ежедневно по стране выпускается более 30 000 электронных подписей.

Получить электронную подпись можно как лично в налоговой инспекции или офисах доверенных лиц УЦ ФНС, так и дистанционно – с помощью ЕСИА и Единой биометрической системы, поясняет ФНС.

Перевыпустить электронную подпись без личной явки в ИФНС можно через личный кабинет.

Сделать это могут юрлица и ИП, которые ранее получили электронную подпись в УЦ ФНС или у его доверенных лиц.

В личном кабинете организации заявление можно подать в разделе «Заявления. Запросы» – «Электронная подпись (КЭП)», а в личном кабинете ИП – в разделе «Услуги. Сервисы» – «Перевыпуск сертификата ЭП».