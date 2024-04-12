Бизнесмены оформили в ФНС более 10 млн электронных подписей

Получить электронную подпись можно как лично в налоговой инспекции или офисах доверенных лиц УЦ ФНС, так и дистанционно – с помощью ЕСИА и Единой биометрической системы, поясняет ФНС.
Перевыпустить электронную подпись без личной явки в ИФНС можно через личный кабинет.
Сделать это могут юрлица и ИП, которые ранее получили электронную подпись в УЦ ФНС или у его доверенных лиц.
В личном кабинете организации заявление можно подать в разделе «Заявления. Запросы» – «Электронная подпись (КЭП)», а в личном кабинете ИП – в разделе «Услуги. Сервисы» – «Перевыпуск сертификата ЭП».
Комментарии1
надо восхититься? или это так, "проходная" ифнормция