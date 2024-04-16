Центробанк начал проверку аудитора банка «Киви»

Департамент ЦБ начал проверку компании Kept, которая после ухода из России международной сети KMPG стала проводить аудит банка QIWI.

Банк России запустил проверку компании Kept — аудитора банка QIWI. Регулятор запросил информацию о том, как специалисты по аудиту реагировали на рисковые операции кредитной организации.

В феврале 2024 года у банка «Киви» отозвали лицензию, организацию обвили в нарушении антиотмывочного законодательства, а также в несоблюдении предписаний ЦБ.

Раньше банк проверяла международная компания KMPG. После того, как компания в 2022 году ушла из РФ по причине санкций, ее правопреемником стала Kept. Об этом пишут «Ведомости».

Аудиторов проверяет департамент корпоративных отношений ЦБ. Он отвечает за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, которые оказывают услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.