Дочерняя компания Auchan продала бизнес в РФ

Компания «Ситрас», которая входит в группу «Ашана», продала российские активы. Новым владельцем стала фирма «Торговые галереи», она через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» принадлежит Тагиру Шаймарданову.

До 2018 года «Ситрас» работала под названием Immoauchan, в портфель компании входили торговые площади размером свыше 150 тыс. квадратных метров. Также предприятие управляет 40 торговыми центрами и галереями. «Ситрас» принадлежат прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан». Об этом пишет РБК.

Договор купли-продажи бизнеса подписали в октябре 2023 года, под конец года ФАС и правительственная комиссия разрешили провести сделку, а в марте 2024 года документы заверили нотариально.