₽ Заказать рекламу
Ведение бизнеса

Дочерняя компания Auchan продала бизнес в РФ

Новым владельцем компании «Ситрас» стала фирма «Торговые галереи», которая принадлежит бизнесу Тагира Шаймарданова.

Компания «Ситрас», которая входит в группу «Ашана», продала российские активы. Новым владельцем стала фирма «Торговые галереи», она через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» принадлежит Тагиру Шаймарданову.

До 2018 года «Ситрас» работала под названием Immoauchan, в портфель компании входили торговые площади размером свыше 150 тыс. квадратных метров. Также предприятие управляет 40 торговыми центрами и галереями. «Ситрас» принадлежат прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан». Об этом пишет РБК.

Договор купли-продажи бизнеса подписали в октябре 2023 года, под конец года ФАС и правительственная комиссия разрешили провести сделку, а в марте 2024 года документы заверили нотариально.

Начать дискуссию

Первая Экспертная Бухгалтерия
Бухгалтерия

6 инициатив, которые должен предложить вам бухгалтер

Какого бухгалтера вы наняли — равнодушного или инициативного и проактивного? Если второе, то он будет предлагать новые идеи для снижения налогов и минимизации рисков. Собрали шесть инициатив, которых стоит ждать от нового бухгалтера в первые месяцы работы. 

6 инициатив, которые должен предложить вам бухгалтер
1
23

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетплейсы

Росаккредитация проверила 21 млн товарных карточек на маркетплейсах

85% товаров, которые продаются на маркетплейсах подлежат обязательному декларированию и сертификации, однако нужные документы у продавцов есть только на 10% продукции.

11
Декларация по УСН

Как заполнить декларацию по УСН при закрытии ИП

При закрытии ИП декларацию по УСН сдают в обычные сроки. Но есть особенности ее заполнения.

106

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Подакцизные товары

Российские виноделы поднимут цены до 35%

Из-за роста ставок на акцизы производители вина пересмотрят ценовую политику в сторону увеличения.

2
28
Lexintel
Самозанятые

Особенности оформления сотрудничества с самозанятыми иностранными гражданами

Не все иностранные граждане могут стать самозанятыми в России: только граждане Украины и стран ЕАЭС. Чтобы оформить сотрудничество с таким контрагентом без нарушений, недостаточно просто заключить с ним договор ГПХ. Заказчику потребуется также отчитаться в МВД, а в некоторых случаях проинформировать банк, через который выплачивается вознаграждение.

Особенности оформления сотрудничества с самозанятыми иностранными гражданами
14
Белая Бухгалтерия
Маркетплейсы

Руководство по учету экспортных операций в страны ЕАЭС при работе с маркетплейсами

Товары, которые продаются на онлайн-площадках, могут быть реализованы не только покупателям из России, но и клиентам из ЕАЭС. В статье рассматриваем, как правильно отражать в учете экспортные операции, нужно ли соблюдать процедуры  валютного контроля и рассказываем особенности подачи статформы для ФТС.

Руководство по учету экспортных операций в страны ЕАЭС при работе с маркетплейсами
18

Онлайн-курсы

56
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Зарплата

Каждый четвертый сотрудник боится попросить прибавку к зарплате

Персонал не решается просить больше денег из-за того, что не верит в возможность прибавки.

39
Подтверждение основного вида деятельности в ФСС

Не забудьте сегодня сдать подтверждение кода ОКВЭД в СФР

В этом году последний раз надо сдать подтверждение основного вида деятельности в МФР. Со следующего года эта процедура будет регулироваться через ФНС.

58
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС

Как работает риск-ориентированный подход регулятора (об этом говорил Президент в своем Послании к Федеральному собранию) при контроле пользователей касс и ОФД ? Каковы правила и как устроена система кассовой дисциплины. Что ждет нарушителей, рассказываем в обзоре.

Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС
710
Пользователи интернета

Не устанавливать: в App Store появилось фейковое приложение Сбера

Сбербанк заявил, что приложение «Сбер: Онлайн Банк» в App Store создано мошенниками. Установить безопасное приложение можно только в офисе банка.

59
Ксения Петрова1

Бухгалтерские байки

Чего только не бывает в жизни бухгалтера-аутсорсера. В шоу 2 копейки действующие аутсорсеры делятся своим опытом построения бизнеса. В этом выпуске обсудили, как повысить чек клиентам в 5! раз; почему профессия бухгалтера-аутсорсера лучшая, что делать, если в офис пришёл ОМОН.

64
Ведение бизнеса

Предприниматели узнают, где взять деньги для масштабирования бизнеса

Эксперты дадут бизнесменам практические советы, что нужно знать перед взятием кредита и как улучшить кредитную историю.

35

Разборы законов

1 250
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Экс-сотрудников Промсвязьбанка осудят за хищение денежных средств

Предполагаемых исполнителей будут судить по делу о хищении денег из Промсвязьбанка, тогда как организаторам обвинение предъявили заочно.

88
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как при импорте из стран ЕАЭС по агентской схеме заполнить заявление о ввозе и журнал счетов-фактур

С 2024 года заработала новая норма НК, по которой при покупке товаров в странах ЕАЭС по агентской схеме, НДС платит агент.

46
Северсталь — ЦЕС
Автоматизация учета

Роботы-помощники для бухгалтерии и их бизнес-эффекты

«Волшебные таблетки» от выгорания сотрудников, ошибок и рутины.

Роботы-помощники для бухгалтерии и их бизнес-эффекты
37
Ведение бизнеса

Дочерняя компания Auchan продала бизнес в РФ

Новым владельцем компании «Ситрас» стала фирма «Торговые галереи», которая принадлежит бизнесу Тагира Шаймарданова.

110
Иван Шестак
Управленческий учет

Коротко. Как составить отчёт о прибыли и убытках?

Чтобы правильно оценить финансовое положение компании и её заработок, организации используют разные отчёты и сводят их в управленческом учёте. Важной частью этого процесса является создание отчёта о прибылях и убытках (ОПиУ), который помогает оценить эффективность деятельности компании.

Коротко. Как составить отчёт о прибыли и убытках?
31
LANIT Document Management
ЭДО

СЭД для малого и среднего бизнеса — лишние траты или выгодное вложение? Разрушаем 4 мифа о системах электронного документооборота для МСБ

Одни предприниматели считают, что документы «в цифре» — показатель масштабности компании. Другие до сих пор верят в то, что электронный документооборот усложняет работу их сотрудникам. И только некоторые знают, что с помощью СЭД можно сэкономить сотни тысяч рублей и человеко-часов. В этой статье развенчиваем популярные мифы о внутреннем электронном документообороте для малого и среднего бизнеса. 

СЭД для малого и среднего бизнеса — лишние траты или выгодное вложение? Разрушаем 4 мифа о системах электронного документооборота для МСБ
43

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кадровые документы

Потенциальный работодатель не обязан выдавать соискателю проект трудового договора

Ситуация: человек увидел вакансию в интернете, но там не было всех подробностей. Чтобы оценить условия предлагаемой работы, соискатель хочет получить проект трудового договора и копию правил трудового распорядка.

72

Интересные материалы

Кадровый учет

Как в трудовой книжке увольнение за прогул исправить на увольнение по соглашению сторон

Если сотрудника уволили за прогул, но по решению суда основание увольнения должно быть другое, надо внести исправления в его трудовую книжку. Или вовсе выдать дубликат, где не будет неправильной записи.

67