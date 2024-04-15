⚡️Итоги дня: нейросеть создает кино, животных теперь можно перевозить в салоне самолета, а гольф добавят в школьную программу

Собрали интересные новости за 15 апреля в кратком дайджесте:
«Аэрофлот» и «Россия» ввели новую услугу — перевозку животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Контейнер с животным или птицей можно перевезти в любом классе обслуживания. Платить за питомца придется по тарифу взрослого пассажира.
Гольф включат в школьную программу по физкультуре. Минпросвещения считает, что этот вид спорта формирует чувство патриотизма.
«Одноклассники» будут спонсировать блогеров, которые готовы снимать профессиональные шоу. Соцсеть запускает второй сезон конкурса креативных концепций шоу для блогеров «БлогШоу».
Появился трейлер первого фильма, который создал искусственный интеллект. Отличительной особенностью ленты «Next Stop Paris» стало использование нейросети, ответственной за визуальную составляющую проекта. Сценарий же был написан людьми, тогда как персонажей озвучили живые актеры. Премьера состоится уже летом 2024 года.
Аpple перестала быть самым крупным производителем смартфонов. Samsung занял первое место среди поставщиков телефонов. На втором месте — Аpple, а на третьем — Xiaomi.
РЖД запустили PWA-приложение для покупки билетов через смартфоны. Оно будет работать на устройствах всех операционных систем.
В Telegram будет можно создавать стикеры без сторонних программ. Сооснователь Telegram Павел Дуров объявил о запуске 16 новых функций в мессенджере.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Пишите в комментариях!
Комментарии4
В фильме от нейросети наверняка будет персонажи, у которых 6 и больше пальцев)) учитывая уровень генерации изображений и промахи ИИ
хм, это же не национальный вид спорта), лапту тогда включать надо
Вот именно, что очень странно. Мы вроде далеки от Шотландии, где зародился гольф. А сколько денег уйдет на оборудование школьных площадок для гольфа 😂
а чисто теоретически....
ну, в деревнях осуществить реально, при наличии много денехх, конечно же.
А в городе? А в большом городе с плотной застройкой, когда территорию для самой школы еле-еле нашли. Для учеников этой школы эта площадка для игры где располагаться будет? за 101-м километром? они туда на ком ездить будут? а успеют за 45 минут и туда, и там поиграть, и обратно вернуться на следующий урок?