До 2 мая физлица должны сдать уведомление о КИК. Иначе штраф – 500 тыс. рублей

Если есть основания для освобождения от налогообложения прибыли такой компании также до 2 мая надо сдать документы, подтверждающие соблюдение таких условий.
Об этом напоминает ФНС.
Исключением является КИК, образованная в соответствии с законодательством страны ЕАЭС и имеющая постоянное местонахождение в этой стране.
Если для освобождения от налогообложения прибыли КИК нет оснований, надо сдать документы, подтверждающие размер ее прибыли или убытка.
Сделать это нужно также до 2 мая (вместе с уведомлением о КИК), даже если нет обязанности по уплате налога с прибыли КИК.
Непредставление уведомления о КИК грозит штрафом в размере 500 тыс. рублей.
Начать дискуссию