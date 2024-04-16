До 2 мая физлица должны сдать уведомление о КИК. Иначе штраф – 500 тыс. рублей

2 мая – срок сдачи физлицами уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год. Уведомление о КИК надо сдать независимо от финансового результата такой иностранной компании.

Если есть основания для освобождения от налогообложения прибыли такой компании также до 2 мая надо сдать документы, подтверждающие соблюдение таких условий.

Об этом напоминает ФНС.

Исключением является КИК, образованная в соответствии с законодательством страны ЕАЭС и имеющая постоянное местонахождение в этой стране.

Если для освобождения от налогообложения прибыли КИК нет оснований, надо сдать документы, подтверждающие размер ее прибыли или убытка.

Сделать это нужно также до 2 мая (вместе с уведомлением о КИК), даже если нет обязанности по уплате налога с прибыли КИК.

Непредставление уведомления о КИК грозит штрафом в размере 500 тыс. рублей.