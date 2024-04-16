⚡️ Итоги дня: биткоин упал на 5%, космический мусор пробил крышу дома, а Касперский анонсировал новый отечественный смартфон

Собрали интересные новости за 16 апреля в кратком дайджесте:
Сбер выпустил первые российские телевизоры с miniLED-дисплеем. Всего в новой линейке более 30 моделей с диагоналями экранов от 32 до 75 дюймов, разрешением от HD до UHD и разным типом матриц. Цены на телевизоры линейки Sber Line S начинаются с 13,49 тыс. рублей.
Тепловой стресс спровоцировал обесцвечивание кораллов по всему миру. Кораллы являются источником питания и поддерживают экономическую деятельность стоимостью триллионы долларов в год, в том числе $36 млрд в сфере туризма.
Курс биткоина за один день рухнул на 5% или на 3 тысячи долларов. Сейчас эта криптовалюта стоит 63 тыс. долларов.
Курс индийской валюты снизился до рекордно низкого уровня — до в 83,53 рупии за доллар. На ситуацию повлияло ослабление юаня и нарастающая напряженность на Ближнем Востоке.
Мусор с Международной космической станции упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде. Космическим мусором стала опора для крепления батарей весом более 7 кг, она хранилась на МКС 3 года.
«Яндекс» запустил поисковик на базе искусственного интеллекта. Сервис «Нейро» сможет отвечать на сложные запросы, используя несколько источников из интернета.
Касперский представил новый российский смартфон на операционной системе KasperskyOS. Гаджет разработала компания «Аквариус». Работа ОС на смартфоне показывает, что KasperskyOS может быть установлена на устройства и российских, и азиатских поставщиков.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии2
а после трёх лет её списали что ли по результатам инвентаризации?
или что могло такого произойти, что после трёх лет хранения её как корову из бомболюка сбросили? И кто сбрасывал? кто на момент сброса командиром корабля был?
такая красота исчезает, жалко(