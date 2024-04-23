Малый и средний бизнес выпустил облигации на 2,5 млрд рублей

До конца года МСП Банк готов поддержать выпуск биржевых облигаций компаний на сумму до 8 млрд рублей.

В первом квартале 2024 года МСП Банк помог выпустить представителям малого и среднего бизнеса облигации на общую сумму около 2,5 млрд рублей.

Наличие поддержки со стороны МСП Банка как института развития делает выход компании на фондовый рынок более простым и понятным. Спрос на такой механизм привлечения финансирования стабильно растет, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

За последние полгода банк участвовал в 20 выпусках объемом 5 млрд рублей, а до конца года он готов оказать поддержку МСП по выпускам биржевых облигаций на сумму до 8 млрд рублей.