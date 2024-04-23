Таможенная служба рекомендовала развивать внешнеторговые расчеты в рублях

Такой подход позволит нивелировать риски блокировки валютных операций со стороны недружественных государств. Также для компаний возможен ряд упрощений.

Мы готовы выходить с инициативой с тем, чтобы допускать участников ВЭД, ведущих расчеты в рублях, в упрощенный таможенный коридор. Во-первых, это значительно снижает риски воздействия на уполномоченные банки и участников ВЭД со стороны недружественных стран. Во-вторых, это действительно снижение административной нагрузки. При этом сделки должны быть полностью прозрачны для государственных органов, — подчеркнул Шкляев.