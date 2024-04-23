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Киргизский Finca Bank приостановит зачисление переводов из «Сбера» и «Тинькофф»

Ограничения начнут действовать в мае
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Киргизский Finca Bank принял решение с 5 мая приостановить прием переводов из «Сбербанк Онлайн» (мобильное приложение Сбербанка), а с середины месяца будет приостановлен прием переводов из приложения «Тинькофф банка» на счета иностранных граждан, следует из сообщений иностранного банка. Кредитная организация подчеркивает, что остается «доступно зачисление денежных средств» через приложение “Тинькофф” «на банковские счета клиентов.., которые являются гражданами Кыргызстана».

В качестве альтернативы заблокированным способам переводов киргизский банк предлагает своим клиентам воспользоваться системами денежных переводов Astrasend, «Золотая Корона», «Юнистрим», Ria и Western Union.

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