В Иране будут принимать карты «Мир». Пока что в тестовом режиме

К осени 2024 года Иран запустит пилотный проект по работе с картами «Мир».

Торговый атташе Ирана в РФ Рахими Мохсен заявил, что Иран планирует запустить пилотный проект по приему карт «Мир».

Сейчас специалисты Ирана работают над техническими деталями, чтобы процесс оплаты картами «Мир» стал бесперебойным. Пилотный проект стартует в начале осени. Об этом пишут «Известия».

С 2022 года в Иране работает своя платежная система Shetab. Когда взаимодействие с этой системой будет налажено, на рынки обоих государств допустят карты систем «Мир» и Shetab.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что сотрудничество с Ираном позволит облегчить проведение трансграничных платежей.