🔥 Обновленная подписка «Клерк.Премиум»: две экспертные консультации и доступ к базе из 20 тыс. решенных вопросов

Купите обновленную подписку «Клерк.Премиум» и получите две бесплатные консультации экспертов, а также доступ к базе из более чем 20 тыс. решенных вопросов.

Мы обновили годовую подписку «Клерк.Премиум». Теперь у подписчиков стало еще больше преимуществ. Кроме закрытых тренингов и мини-курсов, вы сможете воспользоваться консультациями экспертов «Клерка» и задать 2 вопроса бесплатно!

В консультациях опытные специалисты помогают вам выйти из любой трудной ситуации, связанной с бухучетом, налогами, воинским и кадровым учетом, работой в 1С, заполнением отчетности — среднее время ответа 3 часа.

В новую версию годовой подписки также входит доступ к базе из 20 тыс. уже проведенных консультаций.

Вам больше не нужно ждать выхода нового вебинара или разбора — вы можете найти готовый ответ среди решенных вопросов по разным темам:

учет по ФСБУ;

посреднические сделки;

регистрация и внесение изменений в ЕГРЮЛ;

заполнение уведомлений по ЕНП;

заполнение отчетности;

расчет заработной платы, отпускных и больничных;

учет операций по лизингу;

маркетплейсы и другие.

Сейчас вы можете оформить «Клерк.Премиум» на год со скидкой 40%.

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Задача «Клерка» — упростить вашу работу. Уже 22 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране. Присоединяйтесь!