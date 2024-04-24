🔥 Обновленная подписка «Клерк.Премиум»: две экспертные консультации и доступ к базе из 20 тыс. решенных вопросов

Мы обновили годовую подписку «Клерк.Премиум». Теперь у подписчиков стало еще больше преимуществ. Кроме закрытых тренингов и мини-курсов, вы сможете воспользоваться консультациями экспертов «Клерка» и задать 2 вопроса бесплатно!
В консультациях опытные специалисты помогают вам выйти из любой трудной ситуации, связанной с бухучетом, налогами, воинским и кадровым учетом, работой в 1С, заполнением отчетности — среднее время ответа 3 часа.
В новую версию годовой подписки также входит доступ к базе из 20 тыс. уже проведенных консультаций.
Вам больше не нужно ждать выхода нового вебинара или разбора — вы можете найти готовый ответ среди решенных вопросов по разным темам:
учет по ФСБУ;
посреднические сделки;
регистрация и внесение изменений в ЕГРЮЛ;
заполнение уведомлений по ЕНП;
заполнение отчетности;
расчет заработной платы, отпускных и больничных;
учет операций по лизингу;
маркетплейсы и другие.
Сейчас вы можете оформить «Клерк.Премиум» на год со скидкой 40%.
Задача «Клерка» — упростить вашу работу. Уже 22 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране. Присоединяйтесь!
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