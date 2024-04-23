Правительство Таиланда согласовало 60-дневный безвизовый режим для россиян

Кабинет министров Таиланда принял решение о 60-дневном безвизовом режиме для россиян с 1 мая, сообщил премьер страны.

Новая мера, как отметил таиландский премьер, также будет носить исключительный и временный характер. Однако срок ее действия пока не определен.

С 1 ноября прошлого года россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое в одностороннем порядке таиландским правительством правило действует до 30 апреля включительно.

Согласно межправительственному соглашению об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан России и Таиланда, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями.

В связи с наплывом российских туристов в королевство власти идут на визовые послабления, предоставляя россиянам возможность оставаться в стране на более длительный срок без необходимости получения визы.