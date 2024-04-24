С 1 мая — три новые формы заявлений по налогам

Возможные ошибки в декларации УСН для ИП: проверьте перед отправкой

Крайний срок для подачи декларации ИП в 2024 году — 25 апреля. До дедлайна осталось всего несколько дней, но перед подачей отчетности не забудьте тщательно ее проверить. Мы собрали основные ошибки, которые встречаются в декларациях УСН у ИП. Нет ли их в вашей декларации?