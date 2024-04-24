С 1 мая — три новые формы заявлений по налогам

Приказ ФНС от 20.03.2024 N ЕД-7-15/217@ с 1 мая закрепил формы, форматы и правила заполнения заявлений:
об уведомлении плательщика (налогового агента) об освобождении гаранта от обязательств по банковской гарантии;
о применении заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость или о возмещении акциза;
о замене банковской гарантии(-ий) на новую(-ые) или договора поручительства (договоров) на новый.
До 1 мая используют рекомендуемые ФНС формы заявлений.
Ранее мы писали, что с 1 апреля банковские гарантии стали электронными.
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