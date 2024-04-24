Шашлык подорожал на 10-20%. Опрос

Заметнее всего подорожал шашлык из курицы. Стоимость блюда выросла на 20%, до 389 рублей.

Стоимость продуктов для приготовления шашлыка на семью из 4-х человек выросла на 10-20%.

Стоимость блюда из курицы увеличилась на 20% и составила 389 рублей, шашлык из свинина подорожал на 13% — до 739,5 рублей, а из индейки — на 10,3%, до 814,5 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

В расчет взяли классический рецепт шашлыка из 1,5 кг мяса, 0,5 кг лука, 15 мл уксусной кислоты, а также перца и соли.