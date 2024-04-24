Правительство на 7 лет продлит выплаты многодетным на погашение ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что семьи с тремя и более детьми продолжат получать 450 000 рублей на погашение ипотеки.

«Теперь мы продлеваем такую меру еще на 7 лет – для тех, у кого третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям воспользоваться помощью государства для приобретения жилья», — сказал Мишустин.

В прошлом году по этой программе было 190 тысяч выплат. Всего на помощь многодетным с ипотекой потребуется больше 600 млрд рублей, а в 2024 году — около 50 млрд.