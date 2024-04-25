Кому продадут Hugo Boss в России: назван покупатель

Правкомиссия одобрила сделку по продаже бизнеса Hugo Boss в РФ. Главным условием стало сохранение рабочих мест для сотрудников компании.

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила сделку по продаже российского бизнеса Hugo Boss. Покупателем будет АО «Стокманн».

Главное условие продажи — сохранить все рабочие места сотрудников в Hugo Boss.

Саму сделку закроют в третьем квартале 2024 года после завершения административных и юридических процедур. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

В марте 2022 года производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss принял решение о приостановке работы своих магазинов. Также прекратились и онлайн-продажи бренда на территории РФ.