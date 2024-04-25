Участники СВО смогут взять вторичку в ипотеку под 2%

Льготные кредиты сделали для участников спецоперации, сотрудников бюджетных учреждений в новых регионах, а также для жителей Белгородской области, которые пострадали от обстрелов.

Оформить льготную ипотеку под 2% на вторичном рынке смогут участники и ветераны СВО, а также лица, которые работают в федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также льготные кредиты будут доступны жителям Белгородской области, у которых в собственности есть жилые помещение, признанные непригодными для проживания в результате обстрелов. Об этом сказано на сайте Минфина.

Особые условия будут действовать до 30 апреля 2025 года.