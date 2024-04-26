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Бухгалтеры

🎉 Новый сервис «Клерк.Консультации»: задайте вопрос эксперту и получите ответ в течение нескольких часов

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Экономика России

Глава Минфина: в России нужна «донастройка» налогов

Антон Силуанов готов предложить бизнесу идеи по модернизации фискальной системы.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

Брокерские компании восстановились после убытка в 2022 году

Известно, что брокеры получили 33,7 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год и стали больше зарабатывать на услугах по размещению ценных бумаг.

Дина1976
Бухгалтеры

Бухгалтеры не знают элементарных вещей!

20 лет я главный бухгалтер. Большую часть из них работала в Хабаровском крае. С проблемой ниже, конечно, сталкивалась, но не сплошь, а вопрос с контрагентом решался быстро и безболезненно.

Бухгалтеры не знают элементарных вещей!
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Оксана Донцова
Уведомление по ЕНП

Еще один великолепный МИФ о техподдержке СБИС

Пишу в техподдержку СБИС так мол и так, почему Уведомление не доходит до ФНС?

Еще один великолепный МИФ о техподдержке СБИС
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Астрал
Отчетность в СФР

Обязательное применение МЧД СФР с 11 марта 2024 года: кто может отчитываться без доверенности, переходный период

СФР с 11 марта 2024 года начал принимать отчеты от страхователей в электронном виде с машиночитаемыми доверенностями — МЧД СФР. Теперь документы больше не получится сдать на сайте фонда с помощью скан-копий бумажных доверенностей. Разбираемся, что поменялось для страхователей и как сейчас представлять отчеты в СФР.

Обязательное применение МЧД СФР с 11 марта 2024 года: кто может отчитываться без доверенности, переходный период
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на май 2024 года.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
BIZNESINALOGI
Индивидуальный предприниматель

Уменьшение патента на взносы, если у ИП несколько патентов

Не самая справедливая тема, а что делать. Вы знаете (я надеюсь) что патент можно уменьшать на фиксированные взносы ИП, а еще на взносы с зарплаты работников. И правила очень похожи на уменьшение упрощенки на взносы, но, как говорится, есть нюанс.

Уменьшение патента на взносы, если у ИП несколько патентов
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Законопроекты

💳 МВД хочет ввести уголовную ответственность за передачу банковских карт незнакомцам. Адвокат: это не способствует снижению количества преступлений

Ведомство уже подготовило законопроект, который позволит отправлять за решетку тех, кто помогает мошенникам выводить украденные деньги.

Projecto.pro
Ведение бизнеса

Корпоративная социальная ответственность. Что это такое

Любой бизнес не может существовать в изоляции от общества, так как является его полноценным участником. Это относится как к крупным корпорациям, так и к малым или средним предприятиям.

Корпоративная социальная ответственность. Что это такое
Корада

Как выбрать надежного исполнителя для внедрения 1С

Разберем, где компания, которая собирается внедрить 1С, может найти исполнителя, и на что обращать внимание при выборе.

Как выбрать надежного исполнителя для внедрения 1С
Декларация по УСН

Сдать декларацию по УСН можно через личный кабинет ИП: как

Быстро и бесплатно сдать декларацию по УСН могут ИП, у которых есть квалифицированная электронная подпись.

🐟 Давно пора было, тут есть очевидные проблемы: реакция на введение маркировки икры

С 1 апреля и до 1 мая производители и импортеры икры должны быть зарегистрированы в системе «Честный ЗНАК» и полностью настроить все процессы по оплате кодов, подаче сведений в систему маркировки об обороте и выводу из него этой продукции.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

ЦБ сможет устанавливать реквизиты распоряжения клиента в национальной платежной системе

Регулятор установит формы распоряжений, по которым клиенты смогут получать денежные переводы по картам «Мир» и через СБП.

Бухгалтеры

🎉 Новый сервис «Клерк.Консультации»: задайте вопрос эксперту и получите ответ в течение нескольких часов

Если вы столкнулись со сложной ситуацией на работе и нужен срочный совет, то обратитесь к экспертам «Клерка». В течение нескольких часов вы получите подробный ответ с рекомендациями. Выберете пакет консультаций и получите доступ к базе проведенных консультаций — более 20 тыс. ответов экспертов на разные вопросы в вашем распоряжении.

ФСБУ

Правила ФСБУ могут влиять на расходы по УСН

Налоговый учет на бухгалтерский не влияет, а бухучет на налоговый может. Поэтому ряд расходов на упрощенке зависит от того, как их учли в бухгалтерском учете. 

Александр Васильев
Дробление бизнеса

Неочевидные риски для всех участников схем по дроблению бизнеса

Налоговая проверка может выявить у предпринимателя признаки дробления бизнеса. Но в отличие от обычной кражи, в процессе искусственного создания нескольких юрлиц с целью незаконной налоговой оптимизации все не так очевидно.

Налоговые проверки

⏰ Уже завтра вы узнаете, как защитить себя при налоговых проверках

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Клерк
ВЭД

Как вести учет ВЭД в 2024 году: изменения, документация и налоги

Бухгалтерский учет ВЭД фиксирует все действия, которые связаны с экспортом, импортом товаров, капитала или услуг, а также там отражается статус важных документов — это контракты, налоговые и таможенные декларации, инвойсы и т. д.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Россия начнет торговлю с Ираном

Страны ЕАЭС будут торговать с Ираном: снимут ограничения на ввоз товаров, а также установят специальный режим для экспортеров.

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Алкодекларация: как и когда подавать, нюансы, полезные советы

Предприятия и ИП — участники алкогольного рынка должны регулярно подавать алкодекларации в соответствующие ведомства. Рассказываем, что это за отчет, как и куда он подается в 2024 году, в какие сроки.

Алкодекларация: как и когда подавать, нюансы, полезные советы