⚡️ Итоги дня: в поезде появился спа-вагон, в Дагестане начали выращивать голубику, а собака родила зеленого щенка

Обман на маркетплейсах Wildberries и Озон: фейковые продавцы, рассылки, ночной шопинг

Почти все мы покупаем что-то на маркетплейсах: это быстро, удобно и зачастую дешевле, чем в обычном магазине. Однако там нас поджидают мошенники: аферисты создают фейковые аккаунты, притворяясь продавцами или специалистами по рекламе. Продать они ничего не могут, их цель — наши контактные данные: номера телефонов, пароли от личных кабинетов, реквизиты карт.