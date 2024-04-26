⚡️ Итоги дня: в поезде появился спа-вагон, в Дагестане начали выращивать голубику, а собака родила зеленого щенка

В Дагестане впервые начали выращивать голубику, причем в промышленных масштабах.
В Москве презентовали обновленный туристический поезд «Жемчужина Кавказа». В нем есть сауна, спа-вагон, прачечная и вагон-душевая.
Nestlé утилизировала 2 млн бутылок воды Perrier из-за заражения бактериями фекального происхождения.
В США собака родила зеленого щенка. Это явление возникает из-за содержащегося в плаценте биливердина — зеленого желчного пигмента. Цвет пропадет через несколько недель, когда у собаки отрастет шерсть.
«Яндекс» и МГУ запустят магистерскую программу по нейросетям в медиакоммуникациях. На ней будут готовить специалистов по медикоммуникациям с навыками работы с генеративными нейросетями.
«Росатом» в 2023 году установил рекорд в атомном машиностроении. Сейчас работает 5 корпусов реакторов, 18 парогенераторов. Такой результат уникальный как для современности, так и для показателей Советского Союза.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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