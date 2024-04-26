Клиенты провели более 2,5 млрд операций через СБП

Каждая четвертая операция в Системе быстрых платежей (СБП) приходится на оплату товаров или услуг. В первом квартале 2024 года через СБП прошло больше 2,5 млрд операций на общую сумму 10,5 трлн рублей.

«На 1 апреля их насчитывалось свыше 1,6 млн, что на 10% больше, чем на начало текущего года. При этом количество малых и средних компаний, подключивших этот сервис, уже превышает пятую часть от всех зарегистрированных в стране», — сказано на сайте Центробанка.

Суммарно пользователи СБП потратили около 1,2 трлн рублей на 700 млн покупок. Это в 3 раза больше показателя за первый квартал 2023 года.