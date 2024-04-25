Путин: власти не будут пересматривать приватизацию

Президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что в стране не будет пересмотра итогов приватизации. Предприятия изымают только при ущербе безопасности страны.
«Речи о пересмотре приватизации в России не идет, изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников», — сказал Путин.
Также президент добавил, что претензии к собственникам активов неуместны, поскольку власти в свое время не проконтролировали процесс приватизации.
Комментарии3
чего-чего?
Значит будут грабить... (с)
ну если сказано - значит, именно так и будет выполнено.
Как и в случае с неповышением пенсионного возраста и многими другими обещаниями - всё строго выполняется.