Путин: власти не будут пересматривать приватизацию

У властей не должно быть претензий к собственникам активов после приватизации. Изымать бизнесу будут только «в случае недобросовестных действий собственников».

Президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что в стране не будет пересмотра итогов приватизации. Предприятия изымают только при ущербе безопасности страны.

«Речи о пересмотре приватизации в России не идет, изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников», — сказал Путин.

Также президент добавил, что претензии к собственникам активов неуместны, поскольку власти в свое время не проконтролировали процесс приватизации.