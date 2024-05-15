ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы

В связи с паводковой активностью Федеральная антимонопольная служба будет внимательнее следить за ценами на стройматериалы в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, в Алтайском крае и близлежащих регионах.
«Получение ФАС России информации о росте цен на стройматериалы будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства», — сказано на сайте ведомства.
Сейчас антимонопольная служба зафиксировала, что цены на строительные материалы не повышаются.
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