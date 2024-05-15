ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы

Ведомство берет на контроль стоимость строительных материалов в регионах с паводками.

В связи с паводковой активностью Федеральная антимонопольная служба будет внимательнее следить за ценами на стройматериалы в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, в Алтайском крае и близлежащих регионах.

«Получение ФАС России информации о росте цен на стройматериалы будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства», — сказано на сайте ведомства.

Сейчас антимонопольная служба зафиксировала, что цены на строительные материалы не повышаются.