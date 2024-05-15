Резиденты ТОР получат госимущество в упрощенном порядке

Предприниматели из специальных экономических территорий смогут быстрее получать недвижимое и движимое имущества без торгов и на льготных условиях.

С 27 мая 2024 года начнет действовать закон, по которому недвижимость и движимое госимущество, расположенное на территории опережающего развития — ТОР, будет передаваться в аренду или в собственность управляющих компаний.

До этого момента не было механизма, который позволял бы резидентам специальных экономических территорий покупать движимое имущество без проведения торгов и на льготной основе. Порядок такой передачи будет установлен правительством.

Теперь предприниматели смогут быстрее получить имущество для реализации проектов.