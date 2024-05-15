На майские праздники россияне забронировали 225 тысяч посуточных объектов: расценки

По сравнению с прошлым годом в сервисе «Авито Путешествия» стало на 30% больше объявлений о посуточной аренде жилья.

На начало мая 2024 года жители страны забронировали больше 225 тыс. объектов с посуточной арендой. Об этом сказано в исследовании сервиса «Авито Путешествия». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Самыми популярными направлениями для отдыха стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Калининградская область и Москва.

«По сравнению с майскими праздниками прошлого года на платформе на 30% увеличилось количество доступных для бронирования объектов в сегментах однокомнатных квартир и домов в заданных локациях», — сказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Дешевле всего оказалось снять на сутки однокомнатную квартиру в Ярославской области за 1 900 рублей. В Татарстане и в Нижегородской области туристы заплатят по 2 000 рублей. Дороже всего остановиться в Москве — 3 300 рублей, и в Московской области — 3 000 рублей.