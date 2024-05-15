Начали действовать 3 новые формы налоговых заявлений

Приказ ФНС от 20.03.2024 N ЕД-7-15/217@ закрепил формы, форматы и правила заполнения заявлений:
об уведомлении плательщика, налогового агента об освобождении гаранта от обязательств по банковской гарантии;
о применении заявительного порядка возмещения НДС или акциза;
о замене банковской гарантии(-ий) на новую(-ые) или договора поручительства (договоров) на новый.
До 1 мая использовали рекомендуемые ФНС формы заявлений.
Ранее мы писали, что с 1 апреля банковские гарантии стали электронными.
Начать дискуссию